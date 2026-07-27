Mudanya\'da Genç Botla Sürüklendi, Kurtarıldı

Mudanya'da şişme botuyla denizde açılınca panikleyen genç sürüklenmeye başladı.İskele görevlisinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Mudanya sahilinden denize açılan ve akıntı ile rüzgarın etkisiyle kıyıya dönemeyen 15 yaşlarındaki genç, BUDO İskelesi manevra sahasında görevli Davut A. tarafından fark edildi. Genci sakinleştiren görevli, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, genci ve sürüklenen botu güvenli şekilde kurtararak kıyıya çıkardı. Kurtalılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.