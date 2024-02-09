Mudanya'da Motosikletli Polis Timleri Suçlulara Göz Açtırmıyor - Son Dakika
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Mudanya'da Motosikletli Polis Timleri Suçlulara Göz Açtırmıyor

Mudanya\'da Motosikletli Polis Timleri Suçlulara Göz Açtırmıyor

Mudanya'da yeni kurulan Yunus Timleri, huzur ve asayişin sağlanmasında büyük katkı sağlıyor. 3 aylık sürede 350 gram uyuşturucu, 12 çalıntı araç ve motosiklet ile 23 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 56 şahıs yakalandı ve 164 uyuşturucu madde kullanıcısı hakkında adli işlem yapıldı. Yunuslar, Mudanya'nın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında büyük rol oynuyor.

09.02.2024 16:22  Güncelleme: 16:27
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Mudanya'da yeni kurulan Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) suçlulara göz açtırmıyor.

Mudanya'da Kasım 2023'te faaliyet göstermeye başlayan Yunus Timleri, Mudanya'da huzur ve asayişin sağlanmasında büyük katkı sağlıyor. Kurulduğu tarihten bu yana Mudanya'da vatandaşlardan da büyük takdir gören Yunuslar, suçun önlenmesinde ve suçluların yakalanmasında büyük bir etki oluşturdu.

Yunus Timleri yaklaşık 3 aylık gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmiş oldukları operasyonlarda;

350 gram uyuşturucu, 12 adet çalıntı araç ve motosiklet ile 23 ruhsatsız tabanca ele geçirirken aranan 56 şahsın yakalanmasını sağladı. Bunların yanı sıra uyuşturucu madde imal eden ve uyuşturucu madde kullanan 164 şahıs yakalanıp şahıslar hakkında adli işlem yapılmasını sağladı.

Mudanya'da hissedilir şekilde artan İlçe Emniyet Müdürlüğü uygulamalarına da katkı veren Yunuslar Meydana gelen olaylara hızlı müdahale etmeleri, suçun önlenmesinde ve suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesinde, Mudanya'nın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında büyük rol oynuyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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