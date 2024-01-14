 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mudanya'da Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mudanya'da Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücü otomobili yol kenarına çekerek son anda kurtuldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mudanya\'da Otomobil Alev Alev Yandı
14.01.2024 - 13:32,
Abone Ol

Bursa'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 16 FK 706 plakalı otomobil Bursa'dan Mudanya ilçesine seyrettiği sırada Göynükle Mevkiinde motor kısmından alev aldı. Kaputtan yükselen alevleri farkeden sürücü otomobili yol kenarına çekti. Bir arda alev topuna dönen otomobilin içerisinden son anda çıkarak kurtulan sürücü itfaiye ekiplerini arayarak haber verdi. Alev alev yanan otomobil Mudanya ilçesinden gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri araştırma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Mudanya, Bursa, Olaylar, İtfaiye, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika


14:29
Cem Yılmaz, Villasını Satışa Çıkardığı İddialarını Yalanladı Cem Yılmaz, Villasını Satışa Çıkardığı İddialarını Yalanladı
13:45
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24
İstanbul'da Sıcaklık Artacak İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06
İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:36
Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı

Son Dakika
14:29 Cem Yılmaz, Villasını Satışa Çıkardığı İddialarını Yalanladı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06 İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:36 Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 14:44:46. #1.12#
SON DAKİKA: Mudanya'da Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement