Mudanya\'da Yaya Kazası: Hayati Tehlike

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Beyin kanaması geçirdiği ve köprücük kemiğinin kırıldığı belirlenen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Mudanya ilçesi Selvilik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yayaya seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının yapılan kontrollerinde beyin kanaması geçirdiği ve köprücük kemiğinde kırık bulunduğu tespit edildi. Yaralı, ileri tedavi amacıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen yaralının tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.