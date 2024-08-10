Mudurnu'da Anız Yangını: 4 Tarla ve Mezarlık Küle Döndü - Son Dakika
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Mudurnu'da Anız Yangını: 4 Tarla ve Mezarlık Küle Döndü

Mudurnu\'da Anız Yangını: 4 Tarla ve Mezarlık Küle Döndü

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Sürmeli köyünde çıkan anız yangınında 4 tarla ve bir mezarlık küle döndü. Yangın, İsmail A.'ya ait tavuk kümesinin yanında bulunan kuru otlarda çıktı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın, vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

10.08.2024 14:59
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde anızda çıkan yangın nedeniyle 4 tarla bir mezarlık küle döndü. Yaklaşık 20 dönümlük arazi alev alev yandı.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Sürmeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A.'ya ait tavuk kümesinin yanında bulunan kuru otlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangını söndürmek için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 4 tarla bir mezarlık küle döndü. Yaklaşık 20 dönümlük arazi çıkan yangında alev alev yandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Mudurnu, bolu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu'da Anız Yangını: 4 Tarla ve Mezarlık Küle Döndü - Son Dakika

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