Mudurnu'da Biyokütle Santrali Atık Gübreleri Köylülerin Tepkisine Neden Oldu - Son Dakika
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Mudurnu'da Biyokütle Santrali Atık Gübreleri Köylülerin Tepkisine Neden Oldu

Mudurnu\'da Biyokütle Santrali Atık Gübreleri Köylülerin Tepkisine Neden Oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde faaliyet gösteren Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Biyokütle Santrali, atık gübreleri köy mera alanlarına dökmesi nedeniyle köylülerin tepkisine sebep oldu. Köylüler, hayvanlarını otlatamadıklarını ve yer altı sularının da risk altında olduğunu belirterek durumu yetkililere bildirdi.

18.04.2024 14:08
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde faaliyet gösteren Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Biyokütle Santrali'nin vatandaşın tarlasına ve köy mera alanlarına döktüğü atık gübreler tepkiye sebep oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde faaliyet gösteren Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Biyokütle Santrali, hayvan gübresinden enerji üretiyor. Hayvan gübresinin içerisinde bulunan minerallerin kullanıldığı işlemin ardından geriye atık sıvı gübre kalıyor. Kalan sıvı gübreler, santral çalışanları tarafından Pelitözü köyü sınırları içerisinde bulunan tarla ve mera alanlarına dökülmesi köylüler tarafından tepkiye neden oldu. Şirket yetkililerine durumu bildiren vatandaşlar, herhangi bir geri dönüş alamadıklarını ve durumu yazılı olarak Mudurnu Kaymakamlığı'na bildirdiklerini ifade etti. Köy sınırları içerisinde bulunan mera alanlarına atılan atık sıvı gübreler nedeniyle köylüler, hayvanlarını otlatamadıklarını dile getirdi.

"Sıvı veya kuru atıklarını köyümüzün mera alanlarına tarlalarına döküyorlar"

Hayvanlarını mera alanlarında otlatamadıklarını söyleyen Mehmet Karpınar, "Mudurnu'nun Pelitözü köyünde kurulmuş olan enerji santralinin, sıvı veya kuru atıklarını köyümüzün mera alanlarına tarlalarına döküyorlar. Sözlü olarak söylememize rağmen gübreleri atmaktan geri durmuyorlar. Hatta benim tarlama bile izinsiz dökmüşler. 2 kilometre uzaklıktan gelerek bütün tarlalara zarar veriyorlar. Bulunduğumuz alandaki, mera alanını gübre ile doldurdular. Biz bunları kaymakamlığa şikayet ettik. Gübre ile doldurdukları alana kanal yolu açarak, gübrenin gitmesini sağlamışlardı. Buraya doldurdukları gübre, yaklaşık 3 kilometre kanal yolundan gitti. Artık ne kadar kamyon sıvı gübre döktülerse" dedi.

"Sıvı gübrenin yer altı sularına da karışma riski var"

Yer altı sularına sıvı gübrenin karışma riskinin olduğunu söyleyen Mehmet Karpınar, "Şirket yetkilileri ile durumu görüştük. 'Biz sizin zararınızı karşılayacağız' diyerek bizi atlattılar. Bizde çareyi basın da bulduk. Gereğinin yapılmasını ilgili kişilerden arz ediyoruz. Bunun zararını bilmiyoruz. Devlet kurumlarına incelettirsin. Bir kamyon alacak yere 5 kamyon atıyorlar. Sonuç ortada. Burada biriken sıvı gübrenin yer altı sularına da karışma riski var. Bunun acilen denetlenmesini istiyoruz" - BOLU

Kaynak: İHA

Mudurnu, Bolu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu'da Biyokütle Santrali Atık Gübreleri Köylülerin Tepkisine Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudurnu'da Biyokütle Santrali Atık Gübreleri Köylülerin Tepkisine Neden Oldu - Son Dakika
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