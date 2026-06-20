Bolu'da 2 katlı evin çatı katında yangın çıktı - Son Dakika
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Bolu'da 2 katlı evin çatı katında yangın çıktı

Bolu\'da 2 katlı evin çatı katında yangın çıktı
20.06.2026 20:53  Güncelleme: 21:00
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yan evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesiyle yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Arpaseki Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahattin T.'ye ait 2 katlı evin çatı katından henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri büyük bir panik yaşarken, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla Taşkesti ve Mudurnu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine intikal edene kadar çevredeki duyarlı komşular ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kısa sürede mahalleye ulaşan itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması neticesinde, alevler bitişikteki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sonrası yangın tamamen bertaraf edilirken, soğutma çalışmaları yapıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, 2 katlı evin çatı katında maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mudurnu, İtfaiye, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 2 katlı evin çatı katında yangın çıktı - Son Dakika

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