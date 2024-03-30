Mudurnu'da çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçradı - Son Dakika
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Mudurnu'da çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçradı

Mudurnu\'da çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçradı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şans eseri yaralanan olmazken, yangın bitişiğinde bulunan eve de sıçradı. Yangın sonucunda 2 evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

30.03.2024 11:42  Güncelleme: 11:44
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın bitişiğinde bulunan eve de sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şans eseri yaralanan olmadı.

Mudurnu ilçesinde Büyük Cami Mahallesi'nde 2 katlı evde yangın çıktı. Şaban Gümüş'e ait evde çıkan yangın, hemen bitişiğinde bulunan Nezaket Özdemir'in evine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına vatandaşlar müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken yaralanan ve dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle 2 evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu'da çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçradı - Son Dakika

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