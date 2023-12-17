Mudurnu\'da çıkan yangında facia önlenerek kontrol altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 3 katlı bir evin 2. katında çıkan yangında erken müdahale faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Dolayüz köyünde Mehmet D.'ye ait 3 katlı evin 2. katındaki mutfağında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanları evden tahliye eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle mutfakta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU