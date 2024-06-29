Mudurnu'da Rüzgarın Sebep Olduğu Hortum Yangına Yol Açtı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde rüzgar sebebiyle oluşan hortumda elektrik tellerine uçan otlar yangına neden oldu.

Yangın, Mudurnu ilçesinde Dolayüz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arpa ekili tarla biçildikten sonra bölgede rüzgar şiddetini artırdı. Rüzgar nedeniyle oluşan hortumda arpa sapları uçuşmaya başladı. Uçan saplar elektrik tellerine değdi. Trafodan çıkan kıvılcımlar yere düşerek otluk arazide yangına neden oldu. Vatandaşların fark etmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. - BOLU