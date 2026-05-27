Mudurnu\'da Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. İtfaiye, yolu kapatan ceviz ağacının kesilmesinin ardından alevlere müdahale edebildi.

Yangın, sabah saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Bulanık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habip Çahan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede odun kesen komşuların alevleri fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye araçları, eve giden yolu daraltan ceviz ağacı nedeniyle bölgeye girişte büyük güçlük yaşadı. Ekiplerin yangın alanına ulaşabilmesi için yolu kapatan ceviz ağacı kesilmek zorunda kaldı. Engelin ortadan kalkmasıyla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, köylülerin de desteğiyle söndürme çalışmalarına başladı. Yoğun çabalar sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ailenin yanan evi yalnızca bayram dönemlerinde kullandığı ve olaydan sadece bir gün önce evden ayrıldıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. - BOLU