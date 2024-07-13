Muğla Akkaya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada...Yaralıların sayısı artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla Akkaya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada...Yaralıların sayısı artıyor

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşanan feci kaza, araç kamerası tarafından an be an kaydedildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 32 kişi yaralandı.

13.07.2024 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Akkaya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada...Yaralıların sayısı artıyor

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşanan feci kaza, araç kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Kaza, Ula Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günübirlik tura katılan yerli turistleri taşıyan Mehmet D. idaresindeki 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü iddiaya göre freni patlaması sonucu park halindeki 60 TS 868, 06 HKL 05 ve 34 FB 1282 plakalı araçlara çarptıktan sonra bir ikametin duvarına çarparak durdu. Kazada bazı yolcular otobüsten fırlarken bazıları ise sıkıştı. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybederken 32 kişi yaralandı. Bu arada, kaza sonrası araçta sıkışan 4 kişi, kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Muğla Akyaka'da meydana gelen feci kaza ise başka bir aracın kamerası tarafından an be an kaydedildi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün hızla araçlara çarpması yer alıyor.

Kaynak: İHA

Akyaka, Muğla, Ula, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla Akkaya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada...Yaralıların sayısı artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
15:47 Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde
14:24 Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:23 ’’Ebru Gündeş yuvamı yıktı’’ diyen Selin Kabaklı’nın sevgilisi evli çıktı ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
14:32 Wanda Nara’dan sonra umutlandı Simge’ye Icardi’yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
13:39 Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 19:10:29. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Akkaya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada...Yaralıların sayısı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement