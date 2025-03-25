Muğla-Antalya Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Muğla- Antalya karayolu Gökova kavşağında meydana gelen ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı.

Edilen bilgiye göre Gökova kavşağı yakınlarında seyir halinde olan 54 SL 587 plaka tır, önünde seyreden 48 ARS 773, 07 YCR 69 ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 48 EB 624 plakalı araçlara arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Tır'ın önünde bulunan otomobillerde bulunan otomobillerdeki 6 kişi kazada hafif şekilde yaralandı. Tır sürücüsünün yapılan alkol muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi. - MUĞLA