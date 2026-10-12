Muğla Bodrum'da fiber teknede 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da fiber teknede 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli yakalandı

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Muğla Bodrum\'da fiber teknede 5\'i çocuk 15 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli yakalandı
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Bodrum açıklarında fiber teknede 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik ve polisin operasyonunda yakalanan göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi, gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemler sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında fiber teknedeki 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-105) ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli çalışma başlattı. Ekiplerce gerçekleştirilen müşterek operasyonda durdurulan fiber teknede, beraberlerindeki 5 çocukla 10 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemler sürüyor.

Kaynak: İHA
Sahil Güvenlik3. SayfaGöçmenBodrumGüncelÇocukMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da fiber teknede 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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