Muğla Bodrum\'da Mandıra mevkisindeki yangın kontrol altına alındı, soğutma sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde İslamhaneleri ile Akyarlar mahalleleri arasındaki Mandıra mevkisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbarın ardından Bodrum Orman İşletme Şefliği, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Bodrum Belediyesi birimleri, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri de katıldı.

Geniş bir alanda etkili olan yangına ekipler canla başla müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekipleri de dumandan etkilenenlere müdahalede bulundu.

Yoğun çaba sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Akyarlar ve İslamhaneleri Mahallelerimiz arasında bulunan Mandıra Mevkii'nde meydana gelen yangın, ilgili kurumlarımızın koordineli ve özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır.

Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Yangın sürecinde görev alan tüm ekiplerimize, sahada destek veren gönüllülerimize ve duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."