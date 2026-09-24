Muğla Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın rüzgarla genişledi, ekipler müdahale ediyor - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın rüzgarla genişledi, ekipler müdahale ediyor

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Muğla Bodrum\'da otluk alanda çıkan yangın rüzgarla genişledi, ekipler müdahale ediyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişledi. İslamhaneleri ile Akyarlar arasındaki Bağla mevkisinde çok sayıda itfaiye ve Orman ekibi sevk edilirken, alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına çok sayıda itfaiye ve Orman ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor.

İslamhaneleri ile Akyarlar mahalleleri arasındaki Bağla mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk ve makilik alanda başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ile Orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalede bulunuyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA
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