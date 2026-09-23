Muğla Bodrum\'da yelkenli sevkiyatında 22 göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şık kıyafetlerle kendilerini zengin gibi göstermeye çalışarak yelkenli teknelerle düzensiz göçmen sevkiyatı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, 2 yelkenli teknede 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son dönemde düzensiz göçmen hareketliliğinde yelkenli teknelerin kullanılmasının ardından bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin takibine alınan 'Rainbow' isimli yelkenli teknenin Türkbükü Koyu açıklarında demirlemesinin ardından tekneye bağlı botla iskeleden düzensiz göçmenlerin taşındığı tespit edildi. Takibi sürdüren ekipler, bir süre sonra 'Rüzgar' isimli başka bir yelkenli tekneye de botla düzensiz göçmen sevkiyatı yapıldığını belirledi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için şık kıyafetlerle zengin sosyete görüntüsü vermeye çalıştıkları öğrenildi. Ekipler, teknelerde bulunan şüphelilerin market alışverişi için iskeleye çıkmasını bekledi. M.F.B., U.V. ve E.D. isimli şüpheliler iskelede yakalanarak gözaltına alındı. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte teknelerde ve açıkta yapılan kontrollerde 6 erkek, 7 kadın, 7 erkek çocuk ve 2 kız çocuğu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 3 şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.