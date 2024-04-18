Muğla'nın Seydikemer ilçesinde aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde aranan şahıs yakalandı

Muğla\'nın Seydikemer ilçesinde aranan şahıs yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

18.04.2024 17:14
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ş.Y. (23) isimli şahıs Seydikemer ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Ş.Y. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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