Muğla\'nın Seydikemer ilçesinde aranan şahıs yakalandı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ş.Y. (23) isimli şahıs Seydikemer ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Ş.Y. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA