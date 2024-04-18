Muğla\'nın Seydikemer ilçesinde aranan şahıs yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ş.Y. (23) isimli şahıs Seydikemer ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Ş.Y. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA
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Tokat'ta meydana gelen depremden kaçarken yaralanan yaşlı kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, Nazile Yeşilkaya ocakta madımak yemeği yaparken üstüne betondan tuğlalar düştüğünü ve bayıldığını ifade etti.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde bir süre arama çalışması yaptıktan sonra çalışmaya yarın sabah da devam edecek.
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