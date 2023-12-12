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Muğla'da 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 23 düzensiz göçmen yakalandı. Fethiye Şahin Burnu ve Turunç Pınarı Mevkii'nde gerçekleşen operasyonlarda göçmenler kara üzerinde bulunarak yakalandı.

Muğla\'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
12.12.2023 - 18:54,
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye Şahin Burnu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi ile Muğla İl Jandarma personeli tarafından kara üzerinde bulunan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi Turunç Pınarı Mevkii'nde ise Sahil Güvenlik Botu ve Ölüdeniz Jandarma Karakolu personeli tarafından kara üzerinde bulunan 11 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Fethiye, Muğla, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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