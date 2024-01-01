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Muğla'da 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 düzensiz göçmen ise yakalandı. Operasyonlar sonucunda göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla\'da 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 düzensiz göçmen yakalandı
01.01.2024 - 12:20,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 düzensiz göçmen de yakaladı. Düzensiz göçmenlerin geçişine aracılık ettiği değerlendirilen 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket eden Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 28 düzensiz göçmeni yakaladı. Lastik botta bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında farklı saatlerinde diğer iki olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen ile motor arızası yapıp denizde sürüklenen lastik bottaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Üç olayda karaya çıkarılan toplam 77 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileri ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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