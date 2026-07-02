Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 14.06'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Datça olan depremin derinliği 19.87 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla’da 5.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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