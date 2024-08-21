Muğla\'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, 15'i çocuk 49 göçmeni kurtardı. Bodrum'dan Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen, bitkin düşerek yardım talebinde bulundu. İhbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde tespit edilen 1 göçmeni kurtardı. İlçedeki diğer göçmen olayında ise hareketli fiber karinalı lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurularak içerisindeki 8 düzensiz göçmen ile beraberinde 2 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 60 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA