Muğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla\'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 düzensiz göçmen ise yakalandı. İki ayrı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan ekipler, 15'i çocuk 49 göçmeni kurtardı. Bir düzensiz göçmen ise denizde bitkin düşerek yardım talebinde bulundu. Diğer olayda ise 8 düzensiz göçmen ile 2 çocuk yakalandı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

21.08.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, 15'i çocuk 49 göçmeni kurtardı. Bodrum'dan Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen, bitkin düşerek yardım talebinde bulundu. İhbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde tespit edilen 1 göçmeni kurtardı. İlçedeki diğer göçmen olayında ise hareketli fiber karinalı lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurularak içerisindeki 8 düzensiz göçmen ile beraberinde 2 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 60 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 3-sayfa, Bodrum, Göçmen, Dünya, Çocuk, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:18:50. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement