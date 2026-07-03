Muğla\'da 638 Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Haziran ayı boyunca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 638 kişi yakalandı.

Yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 185 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların 155'inin 0-5 yıl, 24'ünün 5-10 yıl, 5'inin 10-20 yıl, 1'inin ise 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, ifadeye yönelik aranan 450 kişi de emniyet ekiplerince yakalanırken, Haziran ayı içerisinde yakalanan aranan şahıs sayısı toplam 638'e ulaştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - MUĞLA