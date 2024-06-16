Muğla'da 7 çocuk ve 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

3.Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mevkiinde karadan ulaşımın olmadığı bölgeye bırakılan 7 çocuk ve 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi Bozburun Mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 18 düzensiz göçmen ile birlikte 7 çocuk kurtarıldı. - MUĞLA