Muğla'da 73 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında seyreden ahşap tekne içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi sonrası Sahil Güvenlik uçağı tarafından hareket halindeki teknenin yeri tespit edildi. Teknede 33, karada da 40 olmak üzere toplam 73 düzensiz göçmen yakalandı. Karada ve denizde yakalanan 73 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 13 göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında adli işlem sonrası Marmaris Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor.

30.07.2024 22:39
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında seyreden ahşap tekne içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi sonrası Sahil Güvenlik uçağı tarafından hareket halindeki teknenin yeri tespit edildi. Teknede 33, karada da 40 olmak üzere toplam 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında ahşap tekne içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri Sahil Güvenlik Uçağı, Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli ahşap tekne durduruldu. Ahşap tekne içerisindeki yapılan aramada 33 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Olay ile bağlantılı olarak Marmaris Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 40 düzensiz göçmen ve 12 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalanmıştır.

Karada ve denizde yakalanan 73 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 13 göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında adli işlem sonrası Marmaris Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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