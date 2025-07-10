Muğla\'da Ahşap Ev Yangını, İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesinde saat 19.00 sıralarında ahşap çatılı evde başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği ev yangını ahşap çatı olması ve Muğla'nın kentsel sit alanında yer alması nedeniyle ekipler alevleri kontrol altına almakta zorluk çekti.

Menteşe ilçesinin üstüne siyah duman çökerken ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA