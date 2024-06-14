Muğla'da Akyaka Mahallesinde Bahçede Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

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Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesinde bahçede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Ula Akyaka Mahallesi İnişdibi Mevkiindeki bir arazide çıkış nedeni tespit edilemeyen otluk yangınına İtfaiye ve Orman ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile arazide başlayan ot yangını alevler çevreye yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı. - MUĞLA