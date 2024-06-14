Muğla'da Akyaka Mahallesinde Bahçede Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika
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Muğla'da Akyaka Mahallesinde Bahçede Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

14.06.2024 15:49
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Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesinde bahçede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Ula Akyaka Mahallesi İnişdibi Mevkiindeki bir arazide çıkış nedeni tespit edilemeyen otluk yangınına İtfaiye ve Orman ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile arazide başlayan ot yangını alevler çevreye yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Akyaka Mahallesinde Bahçede Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Akyaka Mahallesinde Bahçede Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika
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