Muğla'da araç kazasında sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da araç kazasında sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Muğla\'da araç kazasında sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü, ambulans ekiplerine teslim edildi.

06.09.2024 16:24  Güncelleme: 16:25
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki aracın karıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde 06 D 4141 plakalı araç ile 34 HEK 149 plakalı araç kaza yaptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 ambulans, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 06 D 4141 plakalı araç içinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu alandan çıkarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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