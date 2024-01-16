 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da Aşırı Yağışlar Sonrası Araçlar Su Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da Aşırı Yağışlar Sonrası Araçlar Su Altında Kaldı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucu ova mevkiinde araçlar suya gömüldü, tarım arazileri sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu uyarı yaptığı Muğla'da kırsal mahallelerde su baskınları yaşandı. Yerkesik Mahallesi'nde yazlık evlerin bulunduğu bölgede bir araç su altında kaldı ve vatandaşlar evlerine su girmemesi için önlem aldı. Menteşe ilçesinde ise Menteşe halk pazarının bulunduğu bölgede merdivenler su altında kaldı.

Muğla\'da Aşırı Yağışlar Sonrası Araçlar Su Altında Kaldı
16.01.2024 - 16:18,
Abone Ol

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde aşırı yağışlar sonrası ova mevkiinde araçlar suya gömüldü, tarım arazileri sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu uyarı yaptığı Muğla'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası kırsal mahallelerde su baskınları yaşandı.

Menteşe ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yerkesik Mahallesinde aşırı yağış sonrası su baskınları yaşandı. Yerkesik Ova Mevkiinde şiddetli yağış sonrası yazlık evlerin bulunduğu bölgede su baskını sonrası bir araç su altında kaldı. Vatandaşlar evlerin içine su girmemesi için önlem almaya çalıştı.

Sağanak yağış kırsal mahallelerin yanında Menteşe'de de etkili oldu. Menteşe halk pazarının bulunduğu bölgede yağış sonrası merdivenler su altında kaldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yerkesik, Muğla, Doğal Afet, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Aşırı Yağışlar Sonrası Araçlar Su Altında Kaldı - Son Dakika


16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58
Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47
ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi

Son Dakika
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 17:31:36. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Aşırı Yağışlar Sonrası Araçlar Su Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement