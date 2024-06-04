Muğla'da Avukat Başından Vurulmuş Halde Bulundu

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde avukatlık yapan Hüseyin Belkırat, ofisinin bulunduğu binanın merdiven boşluğunda başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, ilçede avukatlık yapan Hüseyin Belkırat'ın ofisinin bulunduğu binada öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Belkırat'ın avukatlık bürosunun bulunduğu binadan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Belkırat'ı merdiven boşluğunda başından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Belkırat ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan avukat Belkırat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA