Muğla'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Sıkıştı - Son Dakika
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Muğla'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Sıkıştı

Muğla\'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Sıkıştı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beton mikseri devrildi ve sürücü araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

06.05.2024 22:34  Güncelleme: 22:36
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri sürücüsü devrilen araç içinde sıkıştı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tek taraflı trafik kazasında devrilen beton mikserinin içinde sıkışan sürücü, Köyceğiz itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Sıkıştı - Son Dakika

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