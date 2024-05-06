Muğla\'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Sıkıştı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri sürücüsü devrilen araç içinde sıkıştı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tek taraflı trafik kazasında devrilen beton mikserinin içinde sıkışan sürücü, Köyceğiz itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA