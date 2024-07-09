Muğla'da bir iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevlerin sardığı iş yeri küle döndü.

Yangın, Milas ilçesi 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler iş yerini tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına hızla müdahale etti. Yangın, çevrede büyük paniğe sebep olurken, çıkan yoğun duman nedeniyle karayolu trafiğinde aksamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangında iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. - MUĞLA