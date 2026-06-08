Muğla\'da Çalınan Motosiklet Fethiye\'de Bulundu

Muğla'nın Ula ilçesinde çalınan motosiklet, Fethiye'de bulunurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 6 Haziran Cumartesi günü Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelin önünde anahtarı üzerinde bırakılan 48 AD 236 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansırken, görüntülerde şüphelinin çevreyi kontrol ettikten sonra motosiklete binerek uzaklaştığı görüldü. Motosiklet sahibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda motosiklet Fethiye'de bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. - MUĞLA