Muğla'da çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi Soda mevkiinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi Soda mevkiinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Yangının orman arazisine yakın bir bölgede çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin zamanında müdahalesi, yangının daha büyük bir alana yayılmasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - MUĞLA