Muğla\'da çocuğun gaz kolunu çekmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çalışır vaziyette bulunan motosiklete binen küçük çocuğun yanlışlıkla gaz kolunu çekmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi Baykent Caddesi ile Atatürk Kordonu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ANF 293 plakalı motosikletin sürücüsü Z.Ş., çalışır vaziyette bulunan motosiklete çocuklarını bindirmek istedi. O esnada çocuğun motosikletin gaz kolunu çekmesi sonucu bir anda harekete geçen motosiklet, park halinde bulunan 44 L 1461 plakalı Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekip otosuna çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 yaşındaki A.D.Ş.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA