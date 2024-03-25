Muğla'da Çöp Kamyonu Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Çöp Kamyonu Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Çöp Kamyonu Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

25.03.2024 18:54  Güncelleme: 19:02
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Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Milas- Bodrum karayolunda Bodrum istikametine giden Süleyman Gökçe idaresindeki 48 AFR 801 plakalı çöp kamyonu, yol kenarındaki kanala girip, 10 metre yükseklikten alt yola uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Süleyman Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Çöp Kamyonu Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Çöp Kamyonu Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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