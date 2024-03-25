Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Milas- Bodrum karayolunda Bodrum istikametine giden Süleyman Gökçe idaresindeki 48 AFR 801 plakalı çöp kamyonu, yol kenarındaki kanala girip, 10 metre yükseklikten alt yola uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Süleyman Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Çöp Kamyonu Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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