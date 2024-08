Muğla\'da devam eden orman yangınına müdahale sürüyor

3.Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangını gece saatlerinde de ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile devam ediyor.

Yangın bölgesinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı'dan yangın ile ilgili son durum bilgisi aldı. Başkan Aras, yangından dolayı zarar gören vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Başkan Aras, "Sekköy'de başlayan yangın rüzgarın etkisi ile Çakıralan Mahallemize sıçradı. Ormanlık alandan, zeytinlik alanda tüm mahalleye doğru kaydı. Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri bir taraftan, yine gece görüşlü hava araçları yangın ile mücadele ediyorlar. Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri de şu anda tam olarak müdahale ediyor. Biz köyümüzü korumaya, meskun mahalleleri korumaya çalışıyoruz. Hem Sekköy'de, hem Çakıralan'da can kaybı olmasın diye arkadaşlarımız gayret ediyorlar. Gecenin de etkisi ile havadan müdahale çok zorlaştı. Gece görüşlü helikopterler müdahale ediyorlar. Gönüllülerimiz orman, Büyükşehir itfaiyemiz, ilçelerimizin destekleri ile belli oranda kontrol altına alınmış durumda. Yangının bir an önce kontrol altına alınması için tüm ekiplerimiz ile mücadele ediyoruz. Ama yaraları saracağız. Vatandaşlarımızın yanındayız her zaman. Zeytinliklerini kaybeden, tarım alanlarını kaybeden, zarar gören her vatandaşımızın yanında Büyükşehir Belediyesi her zaman yer alacaktır" dedi.