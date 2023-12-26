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Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 7 göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 7 göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında biri çocuk 7 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı. Göçmenler ülkelerine iade edilirken, şüpheli tutuklandı.

Muğla\'da düzensiz göçmen operasyonu: 7 göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı
26.12.2023 - 16:59,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde biri çocuk 7 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde düzensiz göçmenlere karşı mücadele sürüyor. Edinilen bilgiye göre, yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gece saatlerinde Datça yolu birinci kilometrede; ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 1'i çocuk 7 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler ülkelerine iade işlemleri için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 7 göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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