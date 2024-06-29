Muğla'da Fitness Sporcusu Ölü Bulundu - Son Dakika
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Muğla'da Fitness Sporcusu Ölü Bulundu

Muğla\'da Fitness Sporcusu Ölü Bulundu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesi'nde yaşayan ve fitness sporuyla ilgilenen Bahtiyar Bahar, sokakta ölü bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Bahar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.06.2024 11:21
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesi'nde yaşayan ve fitness sporuyla ilgilenen Bahtiyar Bahar, sokakta ölü bulundu.

Olay, Milas ilçesi Beçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinlerinin yolda hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin fitness sporcusu Bahtiyar Bahar olduğu öğrenildi. Bahar'ın naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi. Bahar'ın ani ölümü, ailesi ve sevenlerini derinden üzerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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