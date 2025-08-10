Muğla\'da Fren Patladı, Direk Devrildi

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, iddiaya göre freni patlayan bir araç kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, o sırada yoldan geçen 35 CIC 502 plakalı başka bir aracın üzerine devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA