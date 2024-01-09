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Muğla'nın Milas ilçesinde freni patlayan otomobil gübre bataklığına saplandı - Son Dakika
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Muğla'nın Milas ilçesinde freni patlayan otomobil gübre bataklığına saplandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Dibekdere Mahallesi'nde freni patlayan bir otomobil, yokuşun altındaki gübre bataklığına saplanarak durabildi. Mahalle sakinleri tarafından kurtarılan otomobilde herhangi bir yaralanma olmadı.

Muğla\'nın Milas ilçesinde freni patlayan otomobil gübre bataklığına saplandı
09.01.2024 - 10:16,
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Muğla'nın Milas ilçesinde freni patlayan otomobil yol kenarındaki gübre bataklığına saplandı.

Edinilen bilgiye göre, Dibekdere Mahallesi'nde, iddialara göre yokuştan aşağı inen bir otomobilin frenleri patladı. Freni patlayan otomobil, yokuşun altında bulunan gübre bataklığına saplanarak durabildi. Çevredeki mahalle sakinleri, uzun çaba sonucu gübre bataklığına saplanan otomobili kurtardı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Muğla, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Milas ilçesinde freni patlayan otomobil gübre bataklığına saplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'nın Milas ilçesinde freni patlayan otomobil gübre bataklığına saplandı - Son Dakika
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