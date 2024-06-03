Muğla'da genç silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Muğla'da genç silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu

Muğla\'da genç silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu

Muğla'nın Ula ilçesinde 24 yaşındaki Hüseyin Bacak, evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri olay yerinde Bacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacak'ın ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

03.06.2024 11:37
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Muğla'nın Ula ilçesinde 24 yaşındaki genç silahla başından vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

Olay, Yeşilçam Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hüseyin Bacak, yakınları tarafından evde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bacak'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, şahsın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bacak2ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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