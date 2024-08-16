Muğla'da Geniş Alanı Kaplayan Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Geniş Alanı Kaplayan Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla\'da Geniş Alanı Kaplayan Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan orman yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangın bölgesi havadan görüntülendi.

16.08.2024 20:05  Güncelleme: 20:07
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan orman yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın şiddeti ile alevler geniş bir alana yayıldı. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geniş bir alana yayılan yangına müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Geniş Alanı Kaplayan Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Geniş Alanı Kaplayan Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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