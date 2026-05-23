Muğla\'da Geniş Çaplı Denetim

Muğla'da bayram öncesi gece saatlerinde gerçekleştirilen geniş çaplı denetimde, şüpheli araçlar tek tek durdurulup aranırken, ekipler kent genelinde adeta kuş uçurtmadı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gece saatlerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. İl genelindeki kilit noktalarda ekipler adeta kuş uçurtmazken, denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Yunus Ekipleri, TEM şube ekipleri ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulamaya ayrıca narkotik madde arama köpeği de destek verdi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de ise denetimlerin odak noktası, yoğunluğun yüksek olduğu Kötekli Mahallesi'ndeki Şahidi Kız Yurdu önü ile şehre giriş ve çıkışların kontrol altında tutulduğu Aydın Yolu Uygulama Noktası oldu. Uygulama kapsamında şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Göçmen şube ekipleri tarafından da yabancı uyruklu şahıslara yönelik evrak ve vize muafiyeti kontrolleri gerçekleştirildi. Narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ise özellikle şüpheli araçların bagaj ve iç bölmelerinde uyuşturucu madde araması yaptı. Trafik yönünden gerçekleştirilen denetimlerde de trafik ekipleri, bayram trafiği öncesinde sürücülerin kemer kullanımı, evrak eksikliği ve alkol durumlarını inceledi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere yasal işlem uygulanırken, dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - MUĞLA