Muğla'da Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Muğla\'da Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle tıbbi tahliye edildi. Vatandaş, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilerek 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

23.02.2024 11:42  Güncelleme: 11:43
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Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Milas açıklarında seyreden gezi teknesindeki vatandaş rahatsızlanınca yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından rahatsızlanan vatandaş bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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