Muğla'da Göktaşı Düştü İhbarı

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Muğla'nın Marmaris, Milas, Datça, Fethiye ve Bodrum ilçelerinden gelen göktaşı düştüğü ihbarları, ekipleri alarma geçirirken, jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde olumsuzluğa rastlanmadı.

Muğla'da saat 11.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen göktaşı düştüğü ihbarları, ekipleri alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçesine bağlı Turunç, Karşıyaka ve Hisarönü mahalleleri, Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi, Datça ilçesine bağlı Kızlan ve Emecik mahalleleri, Fethiye ilçesine bağlı İnlice Mahallesi, Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük ve Kadı Kalesi mahallelerinden ihbarlar yapıldı. Gelen çok sayıdaki ihbar üzerine ekipler alarm durumuna geçti. İhbarları değerlendiren jandarma ekipleri, bölgelerde araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde yer alan birçok şehir ve ilçeden benzer ihbarların geldiği öğrenildi. - MUĞLA