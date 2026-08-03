Muğla'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Muğla'da Güvenlik Toplantısı

Muğla\'da Güvenlik Toplantısı
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Vali Akbıyık başkanlığında güvenlik ve asayiş önlemleri değerlendirildi. Huzur için koordinasyon sağlandı.

Muğla İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Kent genelinde mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda, güvenlik birimlerince yürütülen çalışmalar ve alınacak ilave tedbirler kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

Valilik binasında düzenlenen toplantıya il güvenlik bürokrasisi ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. İlin genel güvenlik durumu ile asayiş tablolarının detaylıca değerlendirildiği birleşimde, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yürütülen operasyonel faaliyetler gözden geçirildi. Toplantı kapsamında; asayişin muhafazası, narkotik ve terörle mücadele, organize suç örgütleri ile siber suçlara karşı yürütülen operasyonlar, kaçakçılıkla mücadele ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik stratejiler ele alındı. Ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası veya yakalama kararı bulunan aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar detaylandırıldı.

Toplantının öne çıkan diğer önemli gündem maddelerini ise aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele ile emniyet ve trafik tedbirleri oluşturdu. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, Muğla'nın eşsiz doğasını ve orman varlığını korumak adına 'Yeşil Vatan' başlığı altında yangın önleme, devriye faaliyetleri ve çevre güvenliğine ilişkin ilave güvenlik tedbirlerinin ivedilikle uygulanması hususunda mutabakata varıldı.

Vali Dr. İdris Akbıyık, Muğla'nın huzur ve güvenliği için tüm birimlerin gece gündüz demeden koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Güvenlik, 3. Sayfa, Valilik, Asayiş, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

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