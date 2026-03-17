Muğla'da İki Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

17.03.2026 18:18
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yarım saat arayla meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında toplam 3 kişi yaralandı.

İlk kaza Menteşe Ova Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 ARP 986 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan 48 APG 516 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise Orhaniye Mahallesi Eski Mezarlık önünde meydana geldi. 48 ANE 398 plakalı motosiklet ile 125. Sokak'tan çıkan bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. İddiaya göre motosiklet sürücüsünün Yayla Yolu istikametine seyir halindeyken sollama yaptığı sırada sokaktan çıkan otomobille çarpıştığı öne sürüldü. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

