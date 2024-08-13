Muğla'da İş Yeri Cinayeti: Bir Kişi Silahla Vuruldu - Son Dakika
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Muğla'da İş Yeri Cinayeti: Bir Kişi Silahla Vuruldu

Muğla\'da İş Yeri Cinayeti: Bir Kişi Silahla Vuruldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma sonucu F.Y. isimli kişi, M.K.'yi silahla göğsünden vurdu. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

13.08.2024 22:55
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde F.Y. isimli kişi, aynı iş yerinde çalıştığı öğrenilen M.K.'yi silahla göğsünden vurdu. Olay yerinden kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Ortaca ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen F.Y. ile M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında F.Y., M.K.'yi silahla göğsünden vurdu. M.K. kanlar içinde yere yığılırken, F.Y. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.K.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi F.Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da İş Yeri Cinayeti: Bir Kişi Silahla Vuruldu - Son Dakika

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