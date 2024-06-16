Muğla'da İskele Mahallesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesinde boş alanda bulunan kuru otların tutuşması ile başlayan yangın evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İskele Mahallesindeki boş bir araziden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boş arazi üzerinde yanan kuru otları kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Ekipleri kısa sürede müdahalesi ile söndürülen ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA